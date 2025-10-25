Chi affronteranno Errani Paolini alle WTA Finals? Le fasce del sorteggio e i possibili gironi

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno di scena anche quest’anno alle WTA Finals di Riad. E stavolta lo faranno dopo aver conquistato il numero 1 della Race, la classifica che conta i tornei giocati nell’anno solare (o quasi: in realtà è più corretto dire che si includono i risultati da un’edizione delle Finals all’altra). Asseieme a loro, andiamo a scoprire le coppie qualificate prendendo in esame tutte le fasce ormai definite (ininfluente il risultato di BabosStefani a Tokyo: non può cambiare la posizione): Fascia 1: Sara Errani (ITA)Jasmine Paolini (ITA); Katerina Siniakova (CZE)Taylor Townsend (USA) Fascia 2: Gabriela Dabrowski (CAN)Erin Routliffe (NZL); Veronika KudermetovaElise Mertens (BEL) Fascia 3: Mirra AndreevaDiana Shnaider; Su-wei Hsieh (TPE)Jelena Ostapenko (LAT) Fascia 4: Timea Babos (HUN)Luisa Stefani (BRA); Asia Muhammad (USA)Demi Schuurs (NED) Si preannunciano delle Finals particolarmente incerte sotto qualsiasi punto di vista, anche perché le prime tre coppie (ErraniPaolini, SiniakovaTownsend e DabrowskiRoutliffe) quando la forma è generalizzata possono davvero vantare un altro passo sulle altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

