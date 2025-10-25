Chelsea fischiato dai tifosi perde in rimonta 2-1 contro il neo promosso Sunderland Telegraph
Il Chelsea ha perso in rimonta 2-1 contro il Sunderland, squadra neo promossa in Premier League. Talbi ha segnato il secondo gol nei minuti di recupero finali. I Blues sono ora settimi, a meno cinque dalla capolista Arsenal che però ha una partita in meno. La sconfitta del Chelsea contro il Sunderland. Il Guardian scrive: È una storica vittoria per il Sunderland, la prima a Stamford Bridge dal 2014. È una vittoria che li porta al secondo posto in Premier League. Chemsdine Talbi continua la sua stagione da sogno. Alejandro Garnacho aveva portato il Chelsea in vantaggio. Il Telegraph aggiunge: Sono risultati come questo il motivo per cui qualsiasi discorso su un’ipotetica vittoria del campionato è prematuro per questo Chelsea, anche quando riescono in un filotto di vittorie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
