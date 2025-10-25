CHE TEMPO CHE FA | GLI OSPITI DI DOMENICA 26 OTTOBRE DEL TALK SHOW DI FABIO FAZIO

Domenica 26 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ”, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: la Segreteria del PD, Elly Schlein. Enrico Brignano, in scena al Teatro Sistina con “I sette re di Roma”, e Flora Canto, attualmente in tournée con il musical “Cantando sotto la pioggia” e dal 7 novembre nei teatri con lo show musicale “Me la Canto e me la sogno. ancora!”. Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana che in oltre 30 anni di straordinaria carriera ha collezionato innumerevoli dischi di platino e una serie di brani senza tempo, si esibisce con “Golpe”, già n. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 26 OTTOBRE DEL TALK SHOW DI FABIO FAZIO

Altri contenuti sullo stesso argomento

È tempo di Nitto ATP Finals! Torino e tutto il Piemonte si preparano ad accogliere le stelle del tennis internazionale con un palinsesto ricco di eventi, sapori e scoperte dal 9 al 16 novembre! Scopri con noi qualche indizio sugli ospiti di quest’anno a Casa T - facebook.com Vai su Facebook

Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) / Posts - X Vai su X

Che Tempo Che Fa, Elly Schlein e Luc Besson tra ospiti di Fazio - La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il regista Luc Besson saranno tra gli ospiti di Fabio Fazio nell'appuntamento di domenica 26 ottobre con Che Tempo Che fa, in onda dalle 19. Secondo ansa.it

Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti - Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del Nove: Fabio Fazio soffia Milly Carlucci alla Rai e arruola la cantante più amata d'Italia. Si legge su libero.it

Che tempo che fa ospiti, Fazio cala 6 assi: 2 star Usa, 3 comici italiani da urlo, 1 regista e poi... Anticipazioni domenica 19 ottobre - Che Tempo Che Fa si prepara per la quarta puntata stagionale in onda domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+ . Si legge su affaritaliani.it