Che Sinner a Vienna batte ancora De Minaur e vola in finale
(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale a Vienna. Oggi, sabato 25 ottobre, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner torna così in finale a Vienna dopo il trionfo del 2023 e il forfait dello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
