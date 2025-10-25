Che periodo per Odgaard | due gol e un assist nelle ultime tre e fantamedia totale del 7,4

Buon periodo per il danese, che aveva cominciato la stagione sottotono. Ecco i suoi numeri e la sua quotazione al Fantacampionato Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che periodo per Odgaard: due gol e un assist nelle ultime tre e fantamedia totale del 7,4

Terza vittoria consecutiva. Arriva la prima vittoria in Europa League in questa stagione. In gol Odgaard, uno dei giocatori risollevati dalla "cura" di Vincenzo Italiano: per il danese sono 2 gol e 1 assist in Serie A, 1 gol in Europa League. E tra l'altro la vittoria di s - facebook.com Vai su Facebook

FCSB-Bologna 1-2, gol e highlights. Decidono Odgaard e Dallinga - In panchina al posto di Vincenzo Italiano, ricoverato a Bologna per una polmonite, il suo vice schiera titolare Dallinga rifornito da Orsolini, Odgaard e Rowe. Segnala sport.sky.it

Bologna, tre trasferte con due gol mancavano da… - Diversi primati raggiunti ieri sera dal Bologna con la vittoria alla Nationala Arena di Bucarest nel terzo turno di Europa League contro la Steaua. Lo riporta msn.com