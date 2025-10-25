Che lavoro fa Alessandro Rosa oltre Cash or Trash e quali domande si pone per valutare un nuovo oggetto

Alessandro Rosa si occupa di valutare gli oggetti che i venditori portano a Cash or Trash. Per farlo, come ha raccontato a Fanpage.it, si pone delle domande specifiche, da che valore ha nel mercato a quanto può essere raro. L'oggetto più strano avuto tra le mani? "Una persona collezionava acchiapamosche, ne aveva a centinaia". E sulla sua vita privata: "Non ho i social, sono riservato e voglio stare tranquillo". 🔗 Leggi su Fanpage.it