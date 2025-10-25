Sarà stato il virale cambio di rivendicazione al fotofinish o magari il giorno sbagliato. Sarà dipeso dal meteo sfavorevole o dai big match del campionato in calcio in programma nel pomeriggio. Le ragioni che possono spiegare i numeri della manifestazione della Cgil sono potenzialmente molteplici sulla carta e tutte valide. Resta tuttavia una verità indiscutibile: se a Giorgia Meloni, all’inizio del suo mandato da presidente del Consiglio dei ministri, qualcuno avesse detto un mese fa che dopo tre anni di governo, per contestare le sue politiche, sarebbero scese in piazza 50 mila persone (dati della Questura) per una mobilitazione nazionale organizzata e sostenuta dal sindacato di Landini, probabilmente ci avrebbe messo la firma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Cgil, piazza scarna. O non c'è emergenza democratica o la manifestazione è stata un flop