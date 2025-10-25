Cgil in piazza a Roma | Diciamo no a guerra riarmo e austerità
È stato posticipato ancora il tavolo tra governo e sindacati sull’ex Ilva. Con una nota Palazzo Chigi ha spostato la discussione, prevista per martedì prossimo 28 ottobre, all’11 novembre a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Manovra, domani la Cgil torna in piazza per una nuova agenda sociale - facebook.com Vai su Facebook
Il 25 ottobre saremo in Piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere l’aumento di salari e pensioni, una vera riforma fiscale, investimenti su sanità e scuola. Per dire NO al riarmo e alla precarietà. Per fare sentire la nostra voce. Noi ci saremo. E tu? #CGIL #25ott - X Vai su X
