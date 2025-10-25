Cgil in piazza a Roma | Diciamo no a guerra riarmo e austerità

Cms.ilmanifesto.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato posticipato ancora il tavolo tra governo e sindacati sull’ex Ilva. Con una nota Palazzo Chigi ha spostato la discussione, prevista per martedì prossimo 28 ottobre, all’11 novembre a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cgil in piazza a roma diciamo no a guerra riarmo e austerit224

© Cms.ilmanifesto.it - Cgil in piazza a Roma: «Diciamo no a guerra, riarmo e austerità»

Altri contenuti sullo stesso argomento

cgil piazza roma diciamoManovra, Cgil in piazza a Roma per la manifestazione nazionale ‘Democrazia al lavoro’ - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Da ildiariodellavoro.it

cgil piazza roma diciamoCgil, sabato manifestazione a Roma, 'Democrazia al lavoro' - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Scrive msn.com

cgil piazza roma diciamoLa Cgil di Lucca in piazza a Roma contro la legge di bilancio: “Risorse per le persone, non per le armi” - Da Lucca, Piana Viareggio e Garfagnana i pullman per la mobilitazione nazionale di sabato (25 ottobre) Anche la Cgil di Lucca sarà presente alla grande manifestazione nazionale organizzata a Roma per ... Si legge su luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Piazza Roma Diciamo