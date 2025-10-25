Cgil in piazza a Roma contro la legge di bilancio presenti un migliaio di liguri

Genovatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di un migliaio di liguri hanno preso parte alla grande manifestazione in corso a Roma, organizzata dalla Cgil per chiedere al Governo "una legge di bilancio che risponda ai bisogni di lavoratori e pensionati e che metta un freno alla precarietà dei giovani". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

