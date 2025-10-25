Cgil | delegazione Pd a manifestazione
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione di oggi indetta dalla Cgil. Della delegazione fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D'Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
La Fillea Cgil Calabria sarà presente domani alla manifestazione nazionale di Roma con una delegazione imponente di cinque pullman in partenza da Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, unendosi alla mobilitazione indetta dalla Cgil. - facebook.com Vai su Facebook
Marcia Perugia-Assisi 2025 #12ottobre Partecipa anche una delegazione della Fp Cgil Lombardia. https://fpcgil.lombardia.it/2025/10/06/marcia-perugia-assisi-2025-fp-cgil-lombardia/… - X Vai su X
Oltre mille dalla Sardegna per la manifestazione Cgil a Roma - Ci sono oltre mille sardi oggi a Roma per partecipare alla mobilitazione nazionale dal titolo “Democrazia al Lavoro”, organizzata dalla Cgil con l'obiettivo di cambiare le scelte del Governo Meloni ch ... Si legge su rainews.it
Gaza: Fp Cgil aderisce a 'Luci su Palestina', sciopero e manifestazione 25/10 - La Funzione pubblica della Cgil aderisce al flash mob 'Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza', promosso dalla rete delle operatrici e degli operatori ... Segnala ilsole24ore.com
“Democrazia al lavoro”: Cgil in piazza a Roma contro la manovra del governo, delegazioni anche da Genova - Igor Magni, segretario Cgil Genova: "Mentre si rincorre la spesa per il riarmo mancano risorse per scuola, sanità e servizi pubblici" ... Da telenord.it