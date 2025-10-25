Cgil | delegazione Pd a manifestazione

Iltempo.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione di oggi indetta dalla Cgil. Della delegazione fanno parte Marta Bonafoni, Andrea Casu, Annalisa Corrado, Gianni Cuperlo, Alfredo D'Attorre, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

cgil delegazione pd a manifestazione

© Iltempo.it - Cgil: delegazione Pd a manifestazione

Approfondisci con queste news

cgil delegazione pd manifestazioneOltre mille dalla Sardegna per la manifestazione Cgil a Roma - Ci sono oltre mille sardi oggi a Roma per partecipare alla mobilitazione nazionale dal titolo “Democrazia al Lavoro”, organizzata dalla Cgil con l'obiettivo di cambiare le scelte del Governo Meloni ch ... Si legge su rainews.it

Gaza: Fp Cgil aderisce a 'Luci su Palestina', sciopero e manifestazione 25/10 - La Funzione pubblica della Cgil aderisce al flash mob 'Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza', promosso dalla rete delle operatrici e degli operatori ... Segnala ilsole24ore.com

“Democrazia al lavoro”: Cgil in piazza a Roma contro la manovra del governo, delegazioni anche da Genova - Igor Magni, segretario Cgil Genova: "Mentre si rincorre la spesa per il riarmo mancano risorse per scuola, sanità e servizi pubblici" ... Da telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Delegazione Pd Manifestazione