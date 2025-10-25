Cgil a Roma la marcia di oggi | ragioni tempi e strade

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Roma si prepara a una giornata che parla di lavoro e diritti: la manifestazione nazionale della Cgil, “Democrazia al lavoro”, riunisce lavoratrici, lavoratori, pensionate, giovani. Obiettivi dichiarati: salari e pensioni più alti, risorse per sanità e scuola, riforma fiscale equa, no a precarietà e riarmo. Una chiamata collettiva, concreta, urgente. Dove e quando: la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

cgil a roma la marcia di oggi ragioni tempi e strade

© Sbircialanotizia.it - Cgil a Roma, la marcia di oggi: ragioni, tempi e strade

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cgil roma marcia oggiManifestazione Cgil a Roma, Landini: “Sciopero contro la Manovra? Non lo escludo” - L'appello del procuratore di Napoli all'assemblea del sindacato delle toghe: "L'unica possibilità di vincere il referendum è parlare con la gente" - Si legge su ilfattoquotidiano.it

cgil roma marcia oggiLa manifestazione della Cgil a Roma in diretta | Landini: «Non escludiamo scioperi contro la manovra» - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione nazionale di oggi indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria. Segnala roma.corriere.it

cgil roma marcia oggiCorteo Cgil a Roma, Landini: «Sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla» - Il Corteo da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni: Cgil, manifestazione nazionale «Democrazia al lavoro», con il segretario generale Landini ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Roma Marcia Oggi