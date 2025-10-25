CGIL a Roma corteo contro la manovra di bilancio

Roma ha ospitato il corteo nazionale della CGIL contro la manovra del Governo Meloni. I manifestanti chiedono più risorse per cittadini e lavoratori, criticando tagli a sanità e istruzione e gli investimenti sulle armi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - CGIL, a Roma corteo contro la manovra di bilancio

#Manifestazione della #Cgil a Roma: perché si protesta, pensione e vera riforma fiscale - facebook.com Vai su Facebook

TUMORE DA AMIANTO: OLTRE 100.000 EURO DI RISARCIMENTO È quanto ottenuto dalla famiglia di un operaio manutentore, grazie all'azione della Cgil Roma Centro Ovest Litoranea e del Patronato Inca Per saperne di più: https://inca.it/notizie/1508-v - X Vai su X

Manifestazione della Cgil a Roma, Landini: "Sciopero contro la Manovra? Non lo escludiamo" - L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l’aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, ... Riporta affaritaliani.it

La manifestazione della Cgil a Roma in diretta | Landini: «Non escludiamo scioperi contro la manovra» - Il Pd partecipa con una delegazione alla manifestazione nazionale di oggi indetta dalla Cgil contro la manovra finanziaria. Secondo roma.corriere.it

Le voci dei manifestanti al corteo della Cgil a Roma: "Siamo in una dittatura del capitale" - Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. ilgiornale.it scrive