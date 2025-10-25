Cesena Shpendi in gol e Sudtirol ko

Cesena, 25 ottobre 2025 – Una vittoria con gli attributi, confermata soprattutto dai 20 minuti finali in cui il Sudtirol ha chiuso il Cesena nella propria metà campo, ma che ha visto i bianconeri stringere i denti e, grazie alla terza rete di Shpendi, conquistare la quinta vittoria esterna in stagione e il primo clean sheet del campionato. Il primo tempo parte subito forte, con il Cesena che bussa subito al pronti-via: contropiede bianconero, palla in mezzo per Blesa che di tacco libera il tiro dal limite di Shpendi, ma fa buona guardia il portiere bolzanino. Cambio di fronte ed è il Sudtirol a bussare: cross di Molina dalla destra per Merkaj che, marcato stretto da Ciofi, non riesce ad impattare il pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cesena, Shpendi in gol e Sudtirol ko

