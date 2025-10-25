Cesena e Ravenna unite dai mosaici
Oggi alle 18:30 alla Galleria del Ridotto sarà inaugurata la mostra ‘ Oltre il pensiero musivo a Ravenna ’ inserita nel calendario della nona edizione della Biennale di Mosaico contemporaneo che vive il mosaico come ponte fra passato e presente, nella città italiana che ha reso celebre nei secoli questa tecnica artistica e continua ancora oggi a darle lustro riconfermandone l’attualità. L’esposizione, a cura di Marianna Alfano e Sandro Malossini con testi a catalogo di Pasquale Fameli, Luca Maggio, Pierluca Nardoni, rimarrà allestita fino a lunedì 8 dicembre e sarà aperta al pubblico il venerdì dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
