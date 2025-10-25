Cesare Pastanella afrodiaspora - un viaggio multiculturale tra Africa e America
Afrodiaspora è il gruppo nato dalla passione del percussionista Cesare Pastanella per la cultura musicale, vocale e ritmica africana, e per i generi che ne sono derivati sull’altra sponda dell’Atlantico. Un viaggio multiculturale tra Africa e America, che racconta gli stili musicali originati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
