Cervesina esplode un altro bancomat | danni ingenti ma il colpo fallisce
Cervesina (Pavia), 25 ottobre 2025 – Un altro assalto esplosivo a un bancomat, ma anche questo fallito. Erano circa le 3 di oggi, sabato 25 ottobre, quando l'esplosione ha svegliato i residenti a Cervesina e fatto scattare l'allarme al 112. Ignoti malviventi hanno fatto esplodere lo sportello automatico de l Banco Bpm, in piazza Vittorio Emanuel e. Non sono però riusciti a portare via nulla, perché la cassa ha resistito all'esplosione, che ha però danneggiato in modo significativo le vetrate e le pareti interne in cartongesso, per fortuna senza però provocare danni strutturali all'edificio che ospita la banca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
