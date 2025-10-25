Cerca di rubare dei calzini all' Ovs | arrestato un 34enne

Un altro tentativo di furto nel negozio Ovs di Pordenone. Dopo cinque giorni dal colpo fallito nella sede di via Mazzini, nella giornata di giovedì un 34enne, di nazionalità rumena, è stato colto sul fatto nel tentativo di portarsi via degli indumenti in vendita nel negozio. Una volta fermato, è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ladri cercano di rubare la macchina a un carabiniere a Molfetta, ma lui spara in aria e li fa fuggire. E’ accaduto domenica sera in via Azzarita nella zona 167, dove due uomini stavano cercando di rubare una Bmw per strada. Il proprietario, un carabiniere in se - facebook.com Vai su Facebook

Cerca di rubare gasolio dai serbatoi: sorpreso dai carabinieri e arrestato https://ift.tt/4Lnqc5H - X Vai su X

Arborea, cerca di venderle calzini e le ruba la pensione davanti alle Poste - Si è avvicinato con la scusa di venderle alcuni calzini, se ne è andato con in tasca la pensione di un’anziana. Scrive unionesarda.it