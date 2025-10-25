Cerca di rubare dei calzini all' Ovs | arrestato un 34enne

Un altro tentativo di furto nel negozio Ovs di Pordenone. Dopo cinque giorni dal colpo fallito nella sede di via Mazzini, nella giornata di giovedì un 34enne, di nazionalità rumena, è stato colto sul fatto nel tentativo di portarsi via degli indumenti in vendita nel negozio. Una volta fermato, è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

