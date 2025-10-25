Cerca di fermare il trattore che si muove da solo e viene travolto

Trentotoday.it | 25 ott 2025

È ricoverato in ospedale a Bolzano in condizioni particolarmente serie il contadino 42enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto con il suo trattore intorno alle 8 di sabato 25 ottobre in Val Sarentino.Il trattore si è mosso da soloLa dinamica è in fase di chiarimento ma, da quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

