cerbone una stagione vissuta col turbo

Andrea Cerbone, cesenate, 17 anni, studente della quarta classe dell’Istituto tecnico Marie Curie di Savignano, nel mondo del kart da quando aveva 6 anni, e da circa 2 anni a livello agonistico sui kart 125 monomarcia, si è laureato campione nella categoria junior al GP7 di Latina, ultimo appuntamento stagionale del campionato nazionale Kzr Championship, massima espressione in Italia del rental karting con kart Rotax 2T da 125cc monomarcia. Il giovane cesenate, ha un ricco palmarès che lo vede vice-campione nazionale Rotax Junior, a soli 9 punti di ritardo dal vincitore; vincitore di 8 vittorie di manche sulle 21 disputate; 15 podi di manche sulle 21 disputate; una tripletta (tre gare vinte nello stesso round) al GP6 di Cremona; 3 vittorie di manifestazione (GP1 Ortona, GP6 Cremona, GP7 Latina) sui 7 GP stagionali; 6 podi di manifestazione sui 7 GP stagionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

