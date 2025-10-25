C' era una volta ' a Trimmutura | le case del piacere a Palermo dove erano e chi le frequentava

C'era una volta la Trimmutura. Era chiamata così per la sua abilità, non così scontata, di mettere a frutto tre parti del suo corpo, come un'auto dotata di tre diverse motorizzazioni. Negli anni diventò una figura leggendaria per vari motivi. Tra questi anche quello di avere “sfidato” la legge. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

