C’era un ragazzo tour 2026 – Gianni Morandi story in arrivo a Roma al Palazzo dello Sport il 21 aprile 2026

Romadailynews.it | 25 ott 2025

“C’ERA UN RAGAZZO TOUR 2026GIANNI MORANDI STORY ANNUNCIATO IL NUOVO TOUR NEI PRINCIPALI PALASPORT ITALIANI IN PARTENZA AD APRILE 2026   Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di  Gianni Morandi,  che annuncia oggi  C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY,  la tournée prodotta da  Trident Music  e  in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con  10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i  60 anni del brano “ C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones ”  scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

