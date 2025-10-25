C’era il rigore in Napoli-Inter? La moviola e le parole | scoppia il caos

C’era il rigore in Napoli-Inter? Scoppia il caos con la moviola e le parole che lasciano tutti sconvolti. Ma cosa è accaduto? Scopriamolo insieme. Andiamo ad approfondire l’andamento di alcuni episodi che inevitabilmente hanno creato delle polemiche non di poco conto. (ANSA) TvPlay.it Così ha parlato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Napoli-Inter: “ La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema perché faccio confusione e voglio capire. Al di là del fatto che il Napoli ha legittimato il risultato alla fine, il rigore ha cambiato tutto ed è nato da un intervento dell’assistente. 🔗 Leggi su Tvplay.it

