Centro Stile Lambo Emozioni e prestazioni
Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da un gesto studiato nel Centro Stile, cuore creativo del Marchio, dove tecnica e arte si fondono in un linguaggio visivo riconoscibile e in costante evoluzione. La dinamica di guida di una Lamborghini non è mai separata dal suo design. Ogni superficie ha una funzione aerodinamica. Il posto guida è concepito come un abitacolo da jet, con ergonomia rigorosa e materiali scelti per restituire sensibilità meccanica immediata. La filosofia ’feel like a pilot’ guida l’intero progetto: posizione ribassata, volante compatto, strumenti digitali orientati al conducente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
