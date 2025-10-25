"Centro storico: dopo un anno e mezzo e i precedenti dieci, da questa amministrazione nessun progetto, nessun miglioramento, tanta insicurezza. Solo propaganda e tanti errori". A Savignano sul Rubicone i consiglieri comunali della lista civica ’Coraggio Savignano Cambia’ Andrea Palermo e Chiara Magnani continuano a segnalare l’allarme vivibilità nel centro storico e continuano: "Siamo preoccupati. Veniamo contattati giornalmente da cittadini preoccupati della situazione che si vive in città, in particolare in centro storico. Riteniamo che la situazione di sicurezza, vivibilità e ordine pubblico a Savignano sia divenuta preoccupante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Centro in balìa degli ubriachi"