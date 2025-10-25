Centrale Caleotto la Lega raccoglie oltre 150 firme al gazebo | Lecco dice no

Leccotoday.it | 25 ott 2025

Anche nella giornata di oggi la Lega Lombarda ha incontrato i cittadini al gazebo informativo organizzato contro la realizzazione della centrale del Caleotto. L'iniziativa ha riscosso un grande successo, con oltre 150 firme raccolte in poche ore a testimonianza di quanto la popolazione lecchese. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

