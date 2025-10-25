Cento assunzioni in vista | come candidarsi a lavorare con Avolta

Bologna, 25 ottobre 2025 — Oltre cento nuove opportunità di lavoro in arrivo in Emilia-Romagna grazie al Recruiting Day promosso da Avolta – la società nata dalla fusione tra Autogrill e Dufry nel 2023 –, in collaborazione con Risorse spa e l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna. L’evento, in programma il 4 novembre a Bologna, rappresenta l’avvio di una vasta campagna di assunzioni che si protrarrà fino alla prossima primavera, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’azienda nel territorio e favorire l’occupazione locale. L’iniziativa si inserisce all’interno di una partnership strategica pubblico-privato che mira a sostenere la crescita professionale e lo sviluppo economico dell’Emilia-Romagna, una regione che da sola rappresenta il 10% del business ‘food & beverage’ di Avolta in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

