Centinaia di pro Pal in corteo contro Tajani cariche davanti al museo Egizio fermata una ragazza
Il ministro degli esteri è a Palazzo Carignano, a pochi metri dai manifestanti, dove partecipa agli stati generali della casa di Forza Italia. Feriti due agenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Tappezziamo le città di Pace - Un successo il corteo per la Giornata delle Nazioni Unite Oggi, 24 ottobre, Rapallo si è colorata di speranza e solidarietà in occasione della Giornata delle Nazioni Unite Centinaia di bambini e ragazzi del nostro territorio han - facebook.com Vai su Facebook
Dopo una manifestazione autorizzata, un corteo improvvisato di centinaia di persone ha cercato di entrare nella stazione di Cornavin - X Vai su X
Tensioni al presidio pro-Pal a Roma - Pal organizzato a Roma si è trasformato in corteo non autorizzato fino a sfociare in tensioni con le forze dell'ordine quando la Questura ha ordinato lo scioglimento del corteo. Come scrive rainews.it
Manifestazione a Roma oggi, pro Pal tentano corteo: la polizia aziona gli idranti. Seduti a terra cantano ‘Bella ciao’ - Tensione quando i partecipanti hanno tentato di trasformare il presidio statico in corteo. Scrive quotidiano.net
Manifestazione pro Pal a Torino, scontri con le forze dell'ordine davanti al Museo Egizio - E' accaduto qualche minuto fa in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio, dove il corteo stava transitando. Scrive ilmessaggero.it