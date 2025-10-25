Centinaia di pro Pal in corteo contro Tajani cariche davanti al museo Egizio fermata una ragazza

Il ministro degli esteri è a Palazzo Carignano, a pochi metri dai manifestanti, dove partecipa agli stati generali della casa di Forza Italia. Feriti due agenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

