Cena di socializzazione da la Pettegola a Modugno
Pronti a vivere una serata raffinata e sorprendente? La Pettegola, ristorante elegante di cucina pugliese, vi aspetta per una cena dove gusto e incontri si fondono in un’atmosfera curata e accogliente.Tra un calice di vino selezionato e piatti che raccontano la tradizione pugliese con stile, ogni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Insieme alla Caritas Trento presentiamo Passi di prossimità al Sentiero! Comunità di Accoglienza maschile “Il Sentiero” a Trento attività di incontro, relazione e socializzazione e cena condivisa ? cadenza settimanale (17.00 - 19.00) per un minimo di d - facebook.com Vai su Facebook