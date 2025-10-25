Cei il Sinodo vota sui temi caldi | i vescovi aprono alla comunità Lgbt e al diaconato femminile L’ultima parola a novembre

Secoloditalia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una volta che oggi questa Assemblea sinodale ha congedato il testo con il suo voto, è ora compito dei pastori assumere tutto, individuare priorità, coinvolgere forze vecchie e nuove per dare corpo alle parole. Collegialità e sinodalità. La prossima Assemblea Generale della Cei avrà proprio la discussione su questo documento come tema portante». Si chiude sulla scia di queste parole, pronunciate al termine della votazione del documento finale dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, la Terza Assemblea sinodale della Chiesa italiana, che oggi a Roma ha approvato il documento di sintesi del Cammino Sinodale del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, intitolato Lievito di pace e di speranza, con un consenso quasi plebiscitario: 781 “placet” su 809 votanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

cei il sinodo vota sui temi caldi i vescovi aprono alla comunit224 lgbt e al diaconato femminile l8217ultima parola a novembre

© Secoloditalia.it - Cei, il Sinodo vota sui temi caldi: i vescovi aprono alla comunità Lgbt e al diaconato femminile. L’ultima parola a novembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cei sinodo vota temiChiesa, la richiesta del Sinodo: "La Cei riconosca la comunità Lgbtq+" - L'assemblea sinodale della Chiesa italiana ha approvato il documento nel quale si legge che la Cei dovrebbe "superare l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella ... Come scrive tg24.sky.it

«I vescovi sostengano i Gay pride», la svolta del Sinodo su donne e mondo Lgbt. Le aperture su convinventi e divorziati: cosa dice il documento - Il documento indica un rinnovamento della pastorale, più inclusione e attenzione ai temi della pace e del ... Si legge su open.online

TRANS Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans - Sinodo, la CEI invita le Chiese locali a superare discriminazioni verso gay e trans ... statoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cei Sinodo Vota Temi