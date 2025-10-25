Cei il Sinodo vota sui temi caldi | i vescovi aprono alla comunità Lgbt e al diaconato femminile L’ultima parola a novembre
«Una volta che oggi questa Assemblea sinodale ha congedato il testo con il suo voto, è ora compito dei pastori assumere tutto, individuare priorità, coinvolgere forze vecchie e nuove per dare corpo alle parole. Collegialità e sinodalità. La prossima Assemblea Generale della Cei avrà proprio la discussione su questo documento come tema portante». Si chiude sulla scia di queste parole, pronunciate al termine della votazione del documento finale dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, la Terza Assemblea sinodale della Chiesa italiana, che oggi a Roma ha approvato il documento di sintesi del Cammino Sinodale del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, intitolato Lievito di pace e di speranza, con un consenso quasi plebiscitario: 781 “placet” su 809 votanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
