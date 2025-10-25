Cecilia Rodriguez e la piccola Clara Isabel | come stanno dopo il parto

Anticipazionitv.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cecilia Rodriguez, a distanza di dieci giorni dal parto di Clara Isabel, ha raccontato sui social come sta vivendo questa nuova e meravigliosa avventura. Dopo mesi di attesa e un percorso non sempre semplice, l’influencer argentina ha dato alla luce la sua prima figlia lo scorso 15 ottobre 2025. Scopriamo il suo racconto pieno di serenità e gratitudine, che mostra un momento di grande equilibrio nella vita sua e del marito Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez racconta i primi giorni da mamma. Attraverso una serie di storie Instagram, Cecilia Rodriguez ha aggiornato i fan su come stanno lei e la piccola Clara Isabel. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

cecilia rodriguez e la piccola clara isabel come stanno dopo il parto

© Anticipazionitv.it - Cecilia Rodriguez e la piccola Clara Isabel: come stanno dopo il parto

