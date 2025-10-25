Cecilia Gayle | Col Pam Pam ho guadagnato tanto da crescere un figlio da sola e mandarlo ad Harvard

Cecilia Gayle, cantante di El Pam Pam e del Tipitipitero si racconta tra salute, rinascita e successo: dall’operazione al cuore ai soldi e alla gioia ritrovata coi balli di gruppo e la stima di Clerici e Amadeus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cecilia Gayle periodo natalizio 2025/26 per la Sicilia per concerti , piazze , comuni e comitati! per tutte le info contattare il numero 348.8180971 Blue Sea in Sicily di Teresa Impollonia - facebook.com Vai su Facebook

Sul nuovo numero del settimanale digital SMS NEWS cover dedicata a #Màkari4 dal 19 ottobre su Rai 1. Le interviste a Claudio Gioè, Ester Pantano e Serena Iansiti, e ancora: Cinzia Leone, Valentina Pace, Cecilia Gayle e altre news. Download qui: https://sp - X Vai su X

Cecilia Gayle, chi é la cantante all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000?/ Il successo mondiale di El pam pam - list dell'evento, Arena Suzuki dai '60 ai 2000: chi é la cantante della hit El Pam pam Arena Suzuki dai ’60 ai 2000: Cecilia Gayle é ospite nella set- Come scrive ilsussidiario.net

Torna la Regina dei balli di gruppo Cecilia Gayle. Da “El Pam Pam” a “Pasito Patras” - (askanews) – Esce oggi, venerdì 26 settembre su tutte le piattaforme, il nuovo singolo e il video di Cecilia Gayle, Pasito Patras per New Music Group distribuzione Ada- Lo riporta iodonna.it

The Voice Senior, pagelle: sgambetto di Arisa a Loredana Bertè (7.5), l’improvvisata di Cecilia Gayle (8.5), Clementino salutiere (5) - Non una donna qualunque bensì Cecilia Gayle, cantante celebre negli anni '90 per i brani "El Pam Pam" e "El ... Come scrive ilgazzettino.it