C’è un posto in Olanda dove le case sembrano astronavi e la gente ci vive davvero
Se capita di pedalare lungo una delle tante piste ciclabili olandesi fino a ‘s-Hertogenbosch, conosciuta anche come Den Bosch, è possibile trovarti di fronte a uno spettacolo che sembra uscito da un film di fantascienza. Nel quartiere di Maaspoort, infatti, un piccolo gruppo di case sferiche bianche emerge dal verde come un miraggio architettonico: sono le Bolwoningen, letteralmente le case a sfera, un esperimento abitativo che ha trasformato l’edilizia sociale in arte visionaria. Queste cupole, progettate dall’architetto Dries Kreijkamp, rappresentano uno dei capitoli più affascinanti dell’architettura sperimentale europea. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altre letture consigliate
Ecco le ultime 58 nazionali che cercano il loro posto al Mondiale per gli ultimi 20 biglietti disponibili. UEFA Croazia Germania Svizzera Francia Spagna Turchia Portogallo Italia Kosovo Olanda San Marino - facebook.com Vai su Facebook
Koopmeiners, cambio di programma: convocato dall'Olanda al posto di Timber, il motivo - X Vai su X