C’è un posto in Olanda dove le case sembrano astronavi e la gente ci vive davvero

Se capita di pedalare lungo una delle tante piste ciclabili olandesi fino a ‘s-Hertogenbosch, conosciuta anche come Den Bosch, è possibile trovarti di fronte a uno spettacolo che sembra uscito da un film di fantascienza. Nel quartiere di Maaspoort, infatti, un piccolo gruppo di case sferiche bianche emerge dal verde come un miraggio architettonico: sono le Bolwoningen, letteralmente le case a sfera, un esperimento abitativo che ha trasformato l’edilizia sociale in arte visionaria. Queste cupole, progettate dall’architetto Dries Kreijkamp, rappresentano uno dei capitoli più affascinanti dell’architettura sperimentale europea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

