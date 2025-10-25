Cdm Sci alpino 2025 2026 | Julia Scheib vince il gigante femminile di Soelden Goggia out nella prima manche

L’Austria fa subito la voce grossa nel primo gigante femminile della Cdm sci Alpino 20252026. A regalare il successo alla nazione ospitante è stata Julia Scheib, che ha conquistato il primo successo in carriera. CDM SCI ALPINO 20252026: LA GARA La 27enne di Deutschlandsberg ha tagliato il traguardo in 2’16” 51 costruendo la vittoria sin dalla prima manche dove ha lasciato dietro le avversarie, chiudendo la discesa con oltre un secondo di vantaggio. L’atleta austriaca si è poi limitata a gestire lo svantaggio nella seconda manche grazie ad una sciata pulita. Alle sue spalle si è piazzata la connazionale Paula Moltzan che, nonostante qualche sbavatura di troppo nelle due manche, ha dimostrato di meritare il secondo posto a 58 centesimi dalla vincitrice, ritrovando il podio dopo otto mesi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

