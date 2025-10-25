CD Tondela-Sporting Lisbona domenica 26 ottobre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Leoni vincenti sugli Auriverdes?
Lo Sporting Lisbona ha vissuto una notte europea adrenalinica e dal finale felice contro il Marsiglia: i biancoverdi sono andati in svantaggio ma hanno vissuto la classica svolta della gara quando il VAR ha cancellato il possibile rigore per il raddoppio dei francesi, comminando ad Emerson Palmieri il secondo giallo. Un grande secondo tempo ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sporting Lisbona, il nuovo tecnico è Borges - Lo Sporting di Lisbona ha scelto il successore di Ruben Amorim, il tecnico che ha rescisso il contratto a stagione in corso per passare al Manchester United. ansa.it scrive