Cavalier Bertelli da record Onorificenza di Mattarella I ricavi volano a 4 miliardi
Il Cavalier Bertelli fa il record di ricavi. Ieri al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Mister Prada l’onorificenza dell’Ordine "al merito del lavoro". Per l’aretino che ha plasmato, insieme alla moglie Miuccia, il gigante del lusso globale, il riconoscimento, ricevuto nello stesso giorno in cui si discute dei risultati record del Gruppo, convalida un modello di business che ha saputo fondere l’audacia creativa con una disciplina produttiva monastica. L’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è il tributo a una carriera che ha ridefinito le regole del gioco nel settore del lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
