Catherine Connolly sarà la nuova presidente dell’Irlanda | chi è l’ex psicologa pro Pal e contro Usa e Nato

Catherine Connolly sarà la nuova presidente dell'Irlanda. Ex psicologa e avvocata, ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni presidenziali irlandesi: le prime proiezioni infatti le attribuiscono circa il 64% dei voti dopo che sono stati contati due terzi delle schede. Indipendente di sinistra, sostenuta da un'alleanza di partiti progressisti e da un forte seguito giovanile, ha conquistato un successo che rappresenta un chiaro messaggio di protesta contro il governo di centrodestra. La sua unica rivale, Heather Humphreys del Fine Gael, ha già riconosciuto la sconfitta – visto il divario che sin dall'inizio dello spoglio è stato praticamente incolmabile – e si è congratulata con lei "per essere la prossima presidente d'Irlanda".

