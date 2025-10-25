Catherine Connolly eletta con oltre il 63% di voti chi è la nuova presidente dell'Irlanda 

Catherine Connolly è la nuova presidente dell'Irlanda. La candidata indipendente, sostenuta da tutti i maggiori partiti di sinistra, è stata eletta con oltre il 63% dei voti, sgominando la rivale Heather Humphreys. Nel suo discorso celebrativo ha promesso di essere "una presidente inclusiva per tutti". Chi è e quali fattori hanno pesato sulla sua vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it