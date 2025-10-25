Catherine Connolly è la nuova presidente irlandese

Era la grande favorita e i risultati sono stati quelli annunciati dai sondaggi: Catherine Connolly, 68 anni, è la nuova presidente della Repubblica d’Irlanda. Esponente di sinistra radicale sostenuta dai partiti di opposizione (Sinn Féin, Laburisti, Socialdemocratici e Verdi), è data oltre il 60 per cento dalle proiezioni. Sbaragliata la sfidante Heather Humphreys, ex ministra e candidata del Fine Gael, che ha ammesso la sconfitta: «Congratulazioni, sarà la presidente di tutti». L’incarico prevede funzioni principalmente cerimoniali. Chi è la nuova presidente irlandese. Di umili origini, Connolly da giovane ha lavorato come addetta alle pulizie, infermiera e cameriera d’albergo, per poi laurearsi in psicologia e giurisprudenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

