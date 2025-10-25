Catanzaro-Palermo 1-0 le pagelle | Palumbo poco efficace Pohjanpalo non trova il guizzo
La peggiore prestazione dell'era Inzaghi va in scena al Ceravolo e, non casualmente, arriva infatti la prima sconfitta in campionato per i rosanero: Cisse consegna la prima vittoria della stagione ad Aquilani, il Palermo va al tappeto. Partita estremamente deludente per il Palermo, squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Queste le formazioni ufficiali della gara Catanzaro-Palermo, valevole per la nona giornata del Campionato Serie B 2025-2026, in programma alle 19.30. - facebook.com Vai su Facebook
Le Douaron in vantaggio su Brunori per una maglia da titolare sulla trequarti, le probabili formazioni di Catanzaro-Palermo - X Vai su X
Catanzaro-Palermo 1-0: le pagelle del match - Il Palermo affonda a Catanzaro e incassa in Calabria, alla nona giornata del campionato, la prima sconfitta stagionale e i giallorossi conquistano il primo successo stagionale. Lo riporta mondopalermo.it
Serie B, al Catanzaro basta Cissé: battuto il Palermo 1-0 - A decidere il match è un gol realizzato da Cissé allo scadere del primo tempo. tuttomercatoweb.com scrive
Serie B, Palermo sconfitto 1-0 a Catanzaro - Decide tutto la rete di Cissè siglata allo scadere del primo tempo. Riporta rainews.it