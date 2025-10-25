Catania ladri colti sul fatto mentre tentano di entrare in un appartamento | arrestati

Due uomini di Catania, rispettivamente di 44 e 45 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con l'accusa di tentato furto in abitazione aggravato, con la consueta precisazione della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. La segnalazione dei residenti e l'intervento immediato. L'allarme è scattato in via Sforzesca, quando alcuni residenti hanno contattato il Numero Unico di Emergenza dopo aver notato due individui che cercavano di forzare la serratura del portone d'ingresso di un appartamento.

