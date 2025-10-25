Catania controlli straordinari nei quartieri Borgo e Ognina | chiuso un autolavaggio in Viale Ulisse

Rafforzamento della Sicurezza sul Territorio. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Borgo e Ognina. L'iniziativa rientra in un piano della Questura di Catania volto a intensificare la presenza delle forze dell'ordine su strade, piazze e luoghi di interesse, con l'obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, garantire il rispetto delle norme della circolazione stradale e controllare la conformità normativa degli esercizi pubblici. Coordinamento e Personale Coinvolto. Le operazioni sono state coordinate dal Commissariato "Borgo-Ognina" e hanno visto la partecipazione di: Agenti del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale".

