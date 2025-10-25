Catania-Benevento verso il big match del Massimino | Toscano carica i suoi

Sale l’attesa a Catania per la supersfida di domani pomeriggio al Massimino. Alle 14:30 i rossazzurri di Domenico Toscano ospiteranno il Benevento, capolista insieme alla Salernitana, per un match che può valere la vetta solitaria del girone C. Dopo la vittoria proprio contro i granata campani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Freepressonline. . Notiziario flash del 24 ottobre 2025 Sparatorie a Catania in via Lago di Nicito e via Stazzone Staffetta sanitaria dall’Garibaldi Nesima all’Aeroporto Rissa a Linguaglossa, tre denunciati Catania Benevento e il Massimino verso il so - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, la Salernitana cade a Catania. Il Benevento la raggiunge in vetta. Granata ko. I siciliani, a -1 dal primato, domenica prossima ospiteranno la squadra di Auteri, che batte 2-0 il Potenza @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/serie-c-la-sa - X Vai su X

Catania-Benevento, verso il big match del Massimino: Toscano carica i suoi - Alle 14:30 i rossazzurri di Domenico Toscano ospiteranno il Benevento, capolista insieme alla Salernitana, per un match che ... Come scrive cataniatoday.it

Catania-Benevento: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Big match tra Catania e Benevento nell'undicesima giornata del Girone C di Serie C: formazioni, canale tv e diretta streaming. Segnala calciomercato.com

Verso Catania-Benevento, Toscano: “Gara importante come le altre: dovremo avere più fame di loro” - Domani, nella bolgia del “Massimino”, i rossazzurri sfideranno il Benevento capolista insieme alla Salernitana, appena battuta 7 giorni fa proprio al vecchio “Ciba ... Lo riporta msn.com