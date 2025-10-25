Catania-Benevento i convocati giallorossi | Auteri con la rosa quasi al completo

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 26 i convocati da mister Auteri per il match di domani (ore 14:30) in programma al “Massimino” quando il Benevento farà visita al Catania nel big-match del girone C. La lista è identica a quella di una settimana fa per il match contro il Potenza, unici assenti Simonetti e il lungodegente Nardi. Portieri: Russo, Esposito, Vannucchi. Difensori: Pierozzi, Borghini, Ceresoli, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi. Centrocampisti: Tsingaras, Maita, Mehic, Prisco, Talia. Attaccanti: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Catania-Benevento, i convocati giallorossi: Auteri con la rosa quasi al completo

