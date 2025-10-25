Castro Inter spunta il retroscena estivo | cosa è successo con Bonny

Inter News 24 Castro Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante argentino di proprietà del Bologna e nel mirino dell’Inter. Tutti i dettagli in merito. La scelta di Ange-Yoan Bonny da parte dell’ Inter si sta rivelando azzeccata: il francese sta facendo la differenza con prestazioni, gol e assist che stanno arricchendo la fase offensiva della squadra. Tuttavia, come raccontato da Matteo Moretto, Bonny non era l’unico obiettivo della dirigenza nerazzurra per rinforzare l’attacco. Prima di scegliere il giovane francese, l’Inter aveva preso in considerazione altri due nomi dalla Serie A, entrambi in grado di apportare qualità alla rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

