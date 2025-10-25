Castelvenere incendio in abitazione | ingenti danni ma nessun ferito
Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Benevento e Telese Terme Grande la paura in mattinata in Valle Telesina, a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione a Castelvenere. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Incendio in un’abitazione di Castelvenere, nessun ferito - Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e due squadre dei Vigili del Fuoco di Benevento, una dal comando pro ... Riporta ntr24.tv