Cassano traffico e smog ridotto | L’effetto della tangenziale si sente

Asse via Milano e via Vittorio Veneto, tangenziale e restyling abbattono il traffico, si respira. I dati sui passaggi aggiornati ai primi di ottobre riferiscono per il 2025 due milioni e 578mila passaggi sull’asse centrale e, a fronte, quasi tre milioni di passaggi in tangenziale. Un dato certo condizionato dai cantieri viabilistici, conclusi solo in estate, e da altri fattori. "Due certezze – così il sindaco Fabio Colombo –: primo, la tangenziale drena molto traffico parassita. Secondo, certamente si potrebbe, e dovrebbe, fare di più, e in questo senso ci confronteremo". Una riflessione su un futuro divieto di transito in centro ai non residenti è aperta, con (molte) riserve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

