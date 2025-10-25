Cassa integrazione su del 37% in provincia di Venezia | 1,5 milioni di ore in più

Nei primi sei mesi del 2025, i dati Inps sull'occupazione in provincia di Venezia danno risultati in chiaroscuro. L'occupazione sale, ma il dato sulla cassa integrazione inizia a farsi preoccupante: +37,3% in un anno (contro una media del Veneto del +8%), dopo un 2024 in cui era già cresciuta del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

