Cassa integrazione in calo del 37,7% a Catania | è il dato migliore dell' Isola
A fronte di un aumento medio in Italia di ore di cassa integrazione pari a +21,8% nel primo semestre di quest'anno rispetto allo steso periodo del 2024, in Sicilia il trend è opposto: riduzione del 25,3% (dietro solo alla Calabria, -54,4%), dato considerato positivo dalla Cgia di Mestre che nel. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
