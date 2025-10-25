Cassa integrazione ad Agrigento aumento del 34,7% nel primo semestre del 2025

Nel primo semestre del 2025 Agrigento segna un aumento del 34,7% delle ore di cassa integrazione autorizzate rispetto allo stesso periodo del 2024, risultando tra le poche province siciliane in controtendenza rispetto al calo complessivo dell’Isola, pari al 25,3%. Sono i dati che emergono dalla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

