Caso Sangiuliano per Boccia udienza gup il 9 febbraio a Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ fissata per il 9 febbraio prossimo l’udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede imputata l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, finita indagata dopo la denuncia presentata dall’ ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Sangiuliano, per Boccia udienza gup il 9 febbraio a Roma

